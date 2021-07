Čo sa oplatí prečítať - Fašizmus

Kniha od Jakuba Drábika – Fašizmus patrí do pomyselnej topky kníh, aké kedy boli vydané na Slovensku.

Mladý historik J. Drábik sa rozhodol pre ťažkú vec. Napísať knihu o začiatkoch fašizmu, jeho priebehu a o fašistických zoskupeniach po druhej svetovej vojne. Téma fašizmu je dosť ťažká, keďže neexistuje sto percentná zhoda medzi odborníkmi, čo to fašizmus je.

Autor vychádza z definície, ktorú akceptuje väčšina odborníkov a hlavne vyvracia komunistickú definíciu.

Komunisti považovali fašizmus za tú najreakčnejšiu formu kapitalizmu – keď vykorisťovateľské triedy odovzdajú moc fašistickej diktatúre a teda kapitalizmus ,,zhodí“ demokratickú masku.

No fašistom skutočný kapitalizmus a liberalizmus príliš ,,nevonial“.

V knihe nájdete kapitoly s podrobným opisom vzniku myšlienok, ktoré umožnili fašizmus; históriu režimov v Nemecku a Taliansku, no pozrieme sa aj do iných štátov. Konkrétne do Británie a Československa.

Škoda, že sa Jakub nevenoval aj španielskemu fašizmu (Franco) a Salazarovmu režimu v Portugalsku. Ale potom by kniha bola ,,príliš hrubá“ (niekedy v ďalšom diely?).

Okrem hľadania čo najpresnejšej definície fašizmu, sa autor pustil aj do inej ťažkej veci. Zachytiť vývoj fašistických a nacistických hnutí vo svete po druhej svetovej vojne. A to vrátane Slovenska. Táto téma bola odborníkmi popísaná len minimálne.

Jakub Drábik dokáže čitateľa zaujať, no niektoré party sú písane tak trochu ,,sucho“. Ale to je len detail.

Túto knihu by si mal prečítať každý, kto sa zaujíma o súčasne dianie, poprípade kto chce pochopiť korene určitých javov, ktoré sa dejú na Slovensku.

Martinus link: https://www.martinus.sk/?uItem=538589