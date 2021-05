Čo sa oplatí prečítať - Vládca Vlkov

Kedysi som písal pre už zaniknutý web Magistra-Historia. Medzi mojimi článkami boli aj recenzie kníh.

Spisovateľ Juraj Červenák pôsobí na našej literárnej scéne už nejaký ten piatok. Preslávila ho hlavne séria (pôvodne trilógia) Černokňažník - fantasy na pozadí sveta starých Slovanov. Jej prvým dielom je publikácia s názvom Vládca vlkov, ktorá vyšla v roku 2009 vo vydavateľstve Artis Omnis ako klasická, ale aj E-kniha.

Aj keď platí pravidlo ,,nesúď knihu podľa obalu“, tak v prípade tejto knihy treba povedať, že jej obal je skutočne vydarený. Zobrazuje hlavného hrdinu s mečom a jeho vlčieho spoločníka.

Ústrednou postavou knihy je Rogan, bojovník proti Avarom. Bojoval v službách rôznych slovanských kniežat, vojsku Karola Veľkého, bulharského chána Kruma a podobne. Jeho typickou zbraňou je luk, vie však používať aj meč.

V príbehu Vládca vlkov bojuje proti skupinke Avarov zvanej Krvaví psi. Tí slúžia hroznému božstvu Kelgarovi a terorizujú Slovanov v lesoch za Hronom. Roganovým cieľom je nájsť ich skrytú svätyňu Kirt a raz a navždy ju zničiť.

Pridajú sa k nemu bojovník Velimír a vedma Mirena zvaná Osa. Spolu s bojovníkmi z osady Borinu hľadajú Kirt. Po svätyni však pátra aj skupina okolo čarodejníka zvaného Mocnogor. Všetci samozrejme s rôznym zámerom.

Ako to už býva po dlhom a strastiplnom putovaní sa nakoniec všetci ku Kirtu dostanú a Avarov porazia. Medzi tým sa stane množstvo udalosti. Rogan sa dostane do slovanského sveta Navu, zisti svoj skutočný osud a na zem sa vráti s Černobohovým spoločníkom – vlkom Goryvaldom, Avari napadnú osadu Dlhá Lúka a dôjde aj k nejakým šokujúcim odhaleniam – napr. zistia, kto je skutočným vládcom Kirtu.

Na príbehu by som v prvom rade ocenil jeho originálny nápad a celkové spracovanie. Nie je úplne jednoduchý ako Eragon, no zároveň to nie je nič ala Hra o tróny (množstvo postáv, ktoré neustále zomierajú). Nechýba množstvo mágie a ani pomerne drsné opisy bojov. Príklad:

,,Čiernovlasý pustil šíp a vytiahol dýku. Dlhá čepeľ sa hladko ponorila mŕtvole do krku. Avarove nohy sa zatriasli v poslednom kŕči. Dlháň s bezvýraznou tvárou zväčšoval ranu – krájal hrdlo ako peceň chleba, až kým ostrie nezaškrípalo o chrbticu. Ožeg sa rýchlo odvrátil. Tlačil si ruku na ústa, ale keď začul prašťanie lámaných krčných stavcov, vzdali to nervy i žalúdok. Vyľakane sa zvrtol a padol na zadok“

Pekným doplnkom celého príbehu sú aj tzv. informačné kapitoly - o samotnom vzniku trilógie a o Slovanoch.

Preto musím povedať, že knihy o Roganovi a jeho spoločníkovi patria do pomyselného zlatého fondu slovenskej literatúry.

Navyše za Vládcu vlkov autor získal Cenu Akadémie sci-fi, fantasy a hororu v kategórii ,,Najlepšia česká a slovenská kniha roku“.