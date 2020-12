,,Psycho" seriál The Act - Odhalenie

Najdivokejšie príbehy píše sám život. Jedným z dôkazov je príbeh mladej Američanky Gypsy Rose Blanchard.

Scenáristi Nick Antosca, Michelle Dean v spolupráci s kolektívom režisérov jej príbeh spracovali vo svojom seriály The Act alebo Odhalenie.

(Reprofoto YouTube/Hulu)

Celé sa to stalo v roku 2015 v Springfielde. Clauddine "Dee Dee" Blanchard, matku 24 ročnej Gypsy Rose Blanchard našli zavraždenú a jej dcéra, 24 ročná Gypsy zmizla. Celý život bola na vozíku a podľa ,,Dee Dee“ trpela rôznymi diagnózami – sklerózou, leukémiou a podobne.... Navyše bola na úrovni 7 ročného dievčaťa. Vysvetlenie však šokovalo celý svet.

V skutočnosti Gypsy nebola vôbec chorá. Jej mama trpela Münchhausenovým syndrómom. Je to psychická diagnóza, pri ktorej človek predstiera že je chorý, alebo že je chorý jeho príbuzný aby sa všetci mohli o neho starať. Gypsy sa z jej zajatia chcela vyslobodiť – našla si partnera, ktorého požiadala aby jej matku zabil.

Hneď na úvod treba povedať, že tvorcovia si vzali na seba ťažkú úlohu. No tento príbeh sa im podarilo výborne spracovať. Pekne v ňom vidno, ako je Gypsy manipulovaná a napriek náznakom si isté veci začína uvedomovať. S časti rozmýšľa ako dieťa, no zároveň túži po opačnom pohlaví a postupne prichádza na to, že je vo ,,väzení“. Herci sa skvelo hostili svojich rolí. Jedinú výhradu mam k občasnej ,,chaotickosti“ keď sa miešajú scény zobrazujúce súčasnosť a Gypsynu mladosť.

Záver: Ak sa momentálne rozhodujete aký seriál si pozrieť, The Act je skvelou voľbou.

P.S.: Na csfd obdržal seriál 83%.

video //www.youtube.com/embed/Y_5fqDZCjQo